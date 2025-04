“México no es ‘piñata’ de nadie”, recuerda Sheinbaum a EU

abril 27, 2025

Carlos Guzmán | Enviado, Campeche.- En el último evento de su gira del fin de semana por el la península de Yucatán, este domingo la presidenta de México, Claudia Sheinbaum fue directa al recordarle a varios estados de la Unión Americana y candidatos a reelegirse o ser electos, a dejar de usar a nuestro país como ‘piñata’ electoral.

Durante la puesta en marcha de la construcción de viviendas para grabadores con y sin seguridad social, la jefa del Poder Ejecutivo federal reiteró que mejor “se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene”, en vez de esta entrometiéndose en la política de nuestro país.

“En nuestra relación con los Estados Unidos, México no es piñata de nadie, que si quieren, porque no sé si saben, pero en Estados Unidos el próximo año va a haber elecciones para muchos gobiernos estatales, entonces, que se dediquen a hablar de su país, que bastantes problemas tiene, que no utilicen a México para hacer la campaña, porque México les da muchas clases a los Estados Unidos en muchas cosas en valores en ética en desarrollo en muchas”. Sostuvo.

También recordó que, en varias ocasiones ha conversado con su contraparte norteamericana, Donald Trump, en especial sobre el enorme problema de consumo de drogas que se tiene en el vecino país del norte, contrario a nuestro país, donde, citó, aunque existe, el problema no es grave, al tiempo de, reiteró, “se está atendiendo”.

Cabe destacar que durante el mitin también dio el banderazo para la construcción de la fábrica que procesará leche de vaca para abastecerá los beneficiarios del programa “Alimentación para el Bienestar” mediante las

Tiendas del Bienestar en todo el sureste del país.

Previo al evento de esta mañana, Sheinbaum acudió con la mandataria estatal, Layda Sansores, a poner en marcha el nuevo C5 de la policía de Campeche.

Por la tarde, la presidenta de México, cerrar su gira del fin de semana acudiendo a la capital del estado de Queretaro, donde dará el banderazo de salida de la construcción del Tren de pasajeros México – Querétaro, que estará a cargo de los ingenieros militares que hicieron el Tren Maya.