Hablemos de Finanzas: México se une a la Global Money Week 2026: Afore SURA

marzo 13, 2026

Cada año, el mundo se une a la Global Money Week, Semana Mundial del Dinero (GMW), una iniciativa promovida por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), que se ha consolidado como una de las campañas más importantes de educación financiera a escala global. Este 2026, se celebrará la decimocuarta edición con el objetivo de fortalecer las habilidades financieras de niños, jóvenes y adultos.

La iniciativa de este año está centrada en un mensaje claro y directo: “Hablemos de Finanzas: Para tus metas de hoy y mañana”. El lema invita a reflexionar sobre una realidad todavía presente: en muchos entornos, hablar de dinero sigue siendo un tema incómodo o poco habitual. Sin embargo, la evidencia muestra que el diálogo abierto sobre finanzas personales es clave para desarrollar hábitos responsables, tomar mejores decisiones y afrontar con mayor seguridad los retos del día a día.

El MIDE, Museo Interactivo de Economía, actúa como referente y coordinador nacional por sexto año consecutivo. En esta edición, el Museo abre sus puertas para recibir a todos los visitantes en su patio central con una oferta de actividades totalmente gratuita, contando por segundo año con el apoyo de Profuturo como aliado estratégico, reafirmando su compromiso con el futuro financiero de las familias mexicanas. Además este año participan más de 60 voces expertas en finanzas personales, acercando información práctica y confiable para distintos públicos.

Como cada año, Afore SURA formará parte de este evento, en esta ocasión con una plática titulada “Si ya haces cosas de adulto, revisa tu Afore”, en la que las personas aprenderán cómo aprovechar su Afore desde su primer empleo. La charla se llevará a cabo el domingo 22 de marzo a las 13:00 horas, en el patio principal del MIDE, y será impartida por Raymundo Orellán, Gerente de Calidad y Servicio al Cliente.

“Prepararse para el mañana no debería de ser un tabú; hablar de finanzas personales, tampoco. En SURA, queremos que las personas actúen desde hoy para obtener una mejor pensión. Creemos firmemente que, para que los mexicanos tengan mejores perspectivas de retiro, se necesita un esfuerzo colectivo que empieza con la educación financiera. Es momento de incluir el futuro en la conversación del hoy”, añadió Adolfo Arditti, Director Ejecutivo de Experiencia al Cliente, Canales y Marca de Afore SURA.

La Global Money Week busca romper el tabú del dinero y animar a jóvenes, familias, docentes y organizaciones a incorporar estas conversaciones en su vida cotidiana. Hablar de ahorro, de planificación, de necesidades y objetivos o de los riesgos financieros no solo es útil: es una herramienta educativa fundamental para construir una relación más sana y estratégica con el dinero.

Toda la información sobre las instituciones participantes y eventos programados estará disponible en el sitio web: https://www.mide.org.mx/global-money-week-mexico/