Menor estadounidense es rescatada en Oaxaca

diciembre 9, 2025

Una joven de 16 años y de origen estadounidense fue rescatada en una comunidad de Oaxaca; fue sustraída por la fuerza de su casa en Estados Unidos a inicios de diciembre de 2025 y traída a México, presuntamente con fines de trata.

La Fiscalía General de Oaxaca informó que, en colaboración con agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI por sus siglas en inglés), la menor fue localizada en la localidad de Temazcal, perteneciente al municipio de San Miguel Soyaltepec, en la región de la Cuenca del Papaloapan, en Oaxaca.

“La acción de búsqueda implementada por un equipo especializado de la Fiscalía, a través de la Agencia Estatal de Investigaciones (AEI) y la Vicefiscalía Regional de la Cuenca, derivó de una solicitud de colaboración girada por agentes del FBI y de la Embajada de los Estados Unidos de América, que contactaron a las autoridades oaxaqueñas para realizar las acciones correspondientes”.

La joven fue localizada el 8 de diciembre de 2025, se encontraba en buen estado físico y de salud. La víctima fue trasladada a las instalaciones de la Vicefiscalía Regional de la Cuenca para su certificación médica, garantizando su integridad en todo momento con el fin de asegurar su bienestar integral.

Posteriormente, la adolescente estadounidense fue trasladada terrestre a la capital oaxaqueña para continuar con los trámites legales pertinentes ante el Instituto Nacional de Migración (INM) y con ello, concretar su retorno seguro con su familia.

⇒ La Fiscalía General de Oaxaca reiteró que la coordinación internacional y la atención especializada son fundamentales en la protección de niñas, niños y adolescentes.