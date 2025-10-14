Me voy a encargar de recuperar Poza Rica y Álamo; si algo sé hacer, es construir: Gobernadora

octubre 14, 2025

Poza Rica, Ver., martes 14 de octubre de 2025.- Tras realizar recorridos en El Higo y Pánuco para llevar atención médica y suministros, la gobernadora Rocío Nahle García informó que las tareas de limpieza y rehabilitación en Poza Rica y Álamo se han intensificado con la llegada de maquinaria y apoyo proveniente de diversas entidades del país.

A través de un mensaje, enfatizó que no existen limitaciones de recursos para atender la emergencia, al señalar: “No hay problema con recursos”; reiteró, además, su compromiso de permanecer en territorio hasta lograr la estabilización total de las comunidades afectadas.

“Yo me voy a encargar de recuperar, de reconstruir Poza Rica y Álamo. Si algo sé hacer, es construir. Pero en este momento, lo más urgente es el rescate de nuestra gente en la sierra y continuar la limpieza”.

También, agradeció a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por el envío del director general del IMSS, Zoé Robledo Aburto, y del titular del IMSS-Bienestar, Alejandro Svarch Pérez, quienes coordinan acciones para garantizar la atención médica y sanitaria a la población afectada.

La Mandataria no dejó de reconocer el esfuerzo de la población que de manera solidaria participa en la limpieza de calles, viviendas y espacios públicos, “a la ciudadanía le agradezco su ayuda, el Gobierno hará su parte, con maquinaria, servicios y presencia constante”.