Más de 6 mil mdp se destinan a becas para Veracruz

septiembre 25, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- El coordinador nacional de Becas para el Bienestar, Julio Cesar León Trujillo anunció que en el estado de Veracruz se destinaron 6 mil 229 millones de pesos por concepto de becas a estudiantes veracruzanos.

Al presidir la asamblea informativa de la Beca Universal de Educación Media Superior «Benito Juárez» que se llevó a cabo en Xalapa, el funcionario federal refirió que son 334 mil 458 beneficiarios con becas.

«Para Media Superior son 267 mil 593 y en nivel superior son 29 mil 767, en pesos y centavos la inversión para el estado es de más de 6 mil millones de pesos, lo que se genera en derrama económica en materia de becas para el estado de Veracruz».

Se trata, dijo, de un gran instrumento para seguir avanzando en el apoyo a la educación en el país, además con la universalidad de la beca, el 100 por ciento de los jóvenes estudiantes acceden a este derecho.

León Trujillo destacó que con las becas Rita Cetina para educación básica, Benito Juárez para media superior y Jóvenes escribiendo el futuro para educación superior se ha logrado abatir la deserción escolar.

Hasta el 2018 la deserción escolar era del 18 por ciento, ahora se redujo al 13.7 por ciento, aunque falta mucho.