Más de 2 mil apoyos se entregan en la Huasteca Baja

noviembre 13, 2025

Yhadira Paredes/Xalapa, Ver.- Más de 2 mil apoyos se entregaron a habitantes damnificados en la zona de la Huasteca Baja, afectados por las lluvias del pasado 10 de octubre, indicó la gobernadora Rocío Nahle García, quien se enlazó con la presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia desde la comunidad de Llano de Enmedio, en el municipio de Ixhuatlán de Madero.

Lo anterior como parte de la segunda entrega de apoyos a familias afectadas por las lluvias e inundaciones registradas en octubre pasado, y es que dijo que se distribuyeron 2 mil 386 apoyos directos como parte del programa federal de atención a emergencias.

“Somos un pueblo que se levanta, que trabaja, y de la mano de su gobierno y del apoyo del pueblo de México, hoy a Veracruz nos tocó sentir la solidaridad de todos los mexicanos. A nombre del pueblo de Veracruz se lo agradecemos, presidenta”.

En ese sentido, agradeció el apoyo de las autoridades federales para realizar un esfuerzo conjunto de los gobiernos estatal y municipales, a fin de avanzar en la recuperación de las comunidades afectadas.

“Hoy inicia el segundo apoyo del programa de su gobierno para toda nuestra gente que se vio afectada, y con la ayuda del gobierno federal, estatal y los municipales vamos a salir adelante como lo estamos haciendo”, finalizó.