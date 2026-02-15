Buscan a familiares de cinco veracruzanos fallecidos en Morelos

febrero 15, 2026

Juan David Castilla

Las autoridades del estado de Morelos han emitido un llamado urgente a la sociedad veracruzana para localizar a los familiares de cinco hombres originarios de la entidad, cuyos restos permanecen bajo resguardo en el Servicio Médico Forense (Semefo).

A pesar de que los cuerpos fueron plenamente identificados mediante protocolos forenses y el cruce de información biométrica con el Instituto Nacional Electoral (INE), hasta el momento no han sido reclamados legalmente por sus seres queridos, lo que motivó la publicación de sus fichas en el portal oficial de la Fiscalía de aquel estado.

Los registros de identificación corresponden a hallazgos realizados por las autoridades morelenses en los años 2022, 2024 y 2025. Entre las personas identificadas se encuentra Gabriel Hernández Contreras, nacido el 30 de diciembre de 1997, cuyo expediente data del año 2022. Asimismo, se busca a los familiares de Nicanor Xicalhua Xitlama, nacido el 18 de junio de 1965, y de Heriberto Rodrigo Morales Juárez, con fecha de nacimiento del 28 de noviembre de 1985, todos confirmados como originarios del estado de Veracruz.

La lista de personas identificadas no reclamadas se complementa con dos registros recientes del año 2025: Rubén Guerrero Suárez, nacido el 31 de marzo de 1974, y Daniel Hernández Hernández, con fecha de nacimiento del 20 de junio de 1993.

Todos estos nombres forman parte de una base de datos especializada que concentra información de personas fallecidas bajo custodia forense. La Fiscalía General de Morelos ha puesto a disposición fotografías de los rostros y datos generales para que amigos o parientes puedan realizar el reconocimiento visual necesario para iniciar el proceso de entrega.

Las autoridades de Morelos exhortan a cualquier persona que reconozca a los fallecidos o tenga información sobre el paradero de sus familias a acudir a las oficinas de la fiscalía estatal.

El objetivo primordial de esta difusión es brindar orientación a los deudos y facilitar los trámites legales correspondientes para que los restos puedan ser trasladados a su estado natal y recibir sepultura. La colaboración ciudadana es fundamental para evitar que los cuerpos permanezcan por tiempo indefinido en las instalaciones del servicio forense.