Madres buscadoras plasmadas y reconocidas en mural del Viaducto de Xalapa

octubre 26, 2025

Yhadira Paredes. Xalapa, Ver.- Se debe seguir visibilizando la lucha de las madres buscadoras desde todos los espacios, que se reconozca su trabajo en la localización de sus seres queridos y eso quedó plasmado en el mural elaborado en el Viaducto de Xalapa.

En dicho mural, quedó plasmada de la imagen de madres buscadoras de la región, junto con las imágenes de sus familiares desaparecidos.

María Antonieta Muñoz Roa, quien busca a Guillermo Muñoz Roa, pidió un minuto de silencio para todos aquellos desaparecidos en Veracruz.

“Es la primera vez que aquí aparecen las madres de los desaparecidos. Es algo muy triste, pero también estamos contentas, son sentimientos encontrados. Sentimos la alegría de que las madres buscadoras sean reconocidas también por esta lucha incansable que hemos llevado durante años, porque, pues, casi somos la mayoría de larga data”.

Además, de la unión de las y los integrantes de colectivos de familiares de personas desaparecidas, es necesario que la sociedad también se una a la lucha contra la desaparición de personas.

“Les agradecemos mucho, y a lo que pedimos siempre a la sociedad que se una, ¿verdad? Que estamos aquí todas unidas, y es una lucha de todos y para todos, y que unidos jamás seremos vencidos”, finalizó.