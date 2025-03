Madres buscadoras responden a Noroña

marzo 18, 2025

Tras las polémicas declaraciones de Gerardo Fernández Noroña, presidente del Senado de la República, quien acusó un supuesto “golpeteo mediático” de parte de medios informativos y oposición contra el gobierno federal encabezado por Claudia Sheinbaum Pardo tras el hallazgo de campos de exterminio en rancho Izaguirre de Teuchitlán, Jalisco, hecho por Guerreros Buscadores de Jalisco, madres buscadoras han resondido.

Lo desolador del asunto es que estas personas buscadoras votaron por Noroña y compañeros en el 2018, lo volvieron a hacer en el 2024 y lo volverán a hacer en el 2030.

Noroña y compañeros, han encontrado un mensaje muy poderoso y convincente: “Calderón, García Luna, Los Conservadores, el Prian, La Mafia en el Poder, los Neoliberales, Los Corruptos, Perdieron sus privilegios, No somos Iguales, No mentir y No Robar y etc.”

Que no arregla nada, no cambia nada, no soluciona nada, no mejora nada, pero tiene votos.

En el sexenio de AMLO, 200 mil homicidios dolosos y 50 mil desaparecidos, no fueron suficiente razón, para cambiar el voto, al contrario, se aumentó, a favor de AMLO.

AMLO despreció a las madres buscadoras, nunca las recibió y, de todas formas, se las arregló para que votaran por su candidata.

Noroña lo entiende y sabe que puede burlarse de ellas, decirles que “todo es un montaje” y de todas formas van a votar por ellos.

Esto es lo que le escribe una madre buscadora a Noroña:

“NO INTENTE TAPAR LA REALIDAD..

Lo que se encontró en ese rancho ES NUESTRA REALIDAD.. pero NO es la de usted..

Porque entre esos zapatos USTED no está buscando..

porque entre esos zapatos USTED no tiene que reconocer a NADIE

Porque esos zapatos USTED PUEDE MANDAR A DES4PAR3C3R y dormir tranquilo sabiendo

QUE USTED Y NOSOTROS.. no somos iguales..”

Tiene razón la madre buscadora.

Sin embargo, México ha caído en una realidad, que el discurso oficial, no puede ocultar, pero esta arenga mañanera, inútil y vana, le sigue dando aprobación, votos y popularidad.

Otra madre le escribió a Noroña lo siguiente:

El día de hoy me dirijo a usted no como alguien con un GRAN cargo p0l!t!c0 si no como UNO MÁS del pueblo..

Hace 3 años mi hijo que se dedicaba a ser mecánico estaba trabajando en un vehículo que le llevaron personas 4rm4d4s..

Mi hijo no se pudo negar a recibirlos y entre él y 2 chalanes más pusieron manos a la obra y arreglaron el coche..

Mientras lo hacían estos señores hablaban y hablaban de todo lo que estaban haciendo.. mi hijo le hizo señas a sus chalanes de que se apuraran y cuando terminaron El jefe le ordenó a los muchachos retirarse pero a mi hijo le dijo que se tenía que quedar..

¿Porque yo jefe? No quiero br0nc4s.. tengo una niña de solo dos semanas en casa.. déjeme irme..

Fue lo último que los chalés escucharon decir a mi muchacho.. JAMÁS lo volvimos a ver..

Según las cámaras de seguridad se fueron del taller con MI HIJ0..

YO NO TENGO EL HONOR DE HABER ENCONTRADO NI UN ZAPATO..

Hace 3 años lo estoy buscando sabiendo la realidad de lo que seguro pasó pero aferr4nd0m3 a que uno de ellos tuvo la amabilidad de dejarme algo.. lo que sea.. que me indique que es el..

NO INTENTE TAPAR LA REALIDAD..

Lo que se encontró en ese rancho ES NUESTRA REALIDAD.. pero NO es la de usted..

Porque entre esos zapatos USTED no está buscando..

porque entre esos zapatos USTED no tiene que reconocer a NADIE

Porque esos zapatos USTED PUEDE MANDAR A DES4PAR3C3R y dormir tranquilo sabiendo

QUE USTED Y NOSOTROS..

no somos iguales..

Mientras usted está ocupado dando conferencias NEGANDO lo que se descubrió…

NOSOTROS estamos ENCONTRANDO MÁS!