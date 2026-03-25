Madre buscadora, Ceci Flores localiza los restos de su hijo tras 7 años de búsqueda: «Vamonos a casa, hijo»

marzo 24, 2026

La activista Ceci Flores, fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora y de México, informó a través de su cuenta en la red social X que localizó restos humanos que podrían corresponder a su hijo desaparecido desde 2019.

En un mensaje cargado de emotividad, Flores expresó: “Yo siempre supe que te encontraría, pasara el tiempo que pasara porque no tenía otro motivo en la vida; me robaron el miedo con tu ausencia, se llevaron mi cansancio con tus heridas”. Más adelante añadió: “Vámonos a casa hijo, de donde nunca tuviste que partir, he cumplido mi promesa de encontrarte”.

De acuerdo con la activista, el hallazgo ocurrió sobre la carretera 26, a la altura del kilómetro 46, en Hermosillo. En un video difundido en sus redes sociales, se le observa sosteniendo un fragmento óseo, mientras solicita a las autoridades la realización de pruebas periciales que permitan confirmar la identidad.