Se abren espacios de expresión para mujeres, hoy se inauguró mural del Viaducto de Xalapa

octubre 26, 2025

Yhadira Paredes

Xalapa, Ver.- Este domingo se llevó a cabo la inauguración del mural que se realizó en uno de los muros del Viaducto de Xalapa por parte de mujeres activistas, el que se busca brindar un espacio público y abierto a las expresiones de este sector.

Al respecto, la directora general del Instituto Veracruzano de las Mujeres (IVM), Zayra Fabiola del Toro Olivares sostuvo que es un compromiso del gobierno de Rocío Nahle García el generar, reconocer y establecer espacios públicos y abiertos para todas las expresiones de las mujeres.

“Esto es un proceso histórico porque se convergen aquí muchas instituciones, tanto del ámbito público como del privado, la iniciativa privada, la sociedad civil, que es lo más importante de ellas”.

Destacó que en el mural realizado por integrantes de colectivas nace todo lo que está plasmado, las historias de madres buscadoras, de mujeres que en su momento han tenido situaciones de violencia, y también de muchas niñas y adolescentes y mujeres que proyectan en estas paredes muchos sueños.

“Se trabajó una convocatoria abierta para todas las mujeres que quisieran ser las artistas que plasmaran este viaducto, se trabajaron en las temáticas que querían las mujeres de las colectivas ver visualizados aquí a través de las artistas, y se sumó COMEX con México Bien Hecho, patrocinando y donando pintura”, explicó.

La funcionaria estatal indicó que las autoridades estatales se sumaron con materiales y desde el municipio se hizo todo el trabajo de habilitar y facilitar todo el proceso del trabajo que tenían en los horarios nocturnos.