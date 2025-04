Cardenal lava los pies de madres buscadoras en la Catedral Metropolitana

abril 18, 2025

Este Jueves Santo, el cardenal Carlos Aguiar Retes, Arzobispo Primado de México, realizó el lavatorio de los pies a integrantes de familias buscadoras de personas desaparecidas, migrantes en tránsito y personas que han perdido a un ser querido por suicidio.

⇒ El cardenal lavó los pies a madres buscadoras como signo de humildad, servicio y para mostrar su apoyo ante la crisis de desapariciones que se vive en el país, la cual acumula más de 127 mil personas desaparecidas.

Desde las 16:00 horas de este jueves, madres y padres buscadoras llegaron a la Catedral Metropolitana, donde dedicaron rezos a sus desaparecidos y pidieron por el milagro de encontrarles sanos y salvos. Tras la enseñanza presidida por el cardenal Carlos Aguiar, se lavaron los pies a cuatro personas migrantes, cuatro familiares que han perdido a un ser querido por suicidio y a cuatro personas buscadoras.

“Este gesto profundo de cercanía pastoral busca visibilizar el dolor, la fe y la esperanza de quienes enfrentan realidades marcadas por la pérdida, el desarraigo y la búsqueda de justicia. En sintonía con el ejemplo de Cristo, que lavó los pies de sus discípulos, la Iglesia en México quiere acompañar, consolar y alentar a quienes viven momentos de profundo sufrimiento”, señaló la Iglesia.

Además, se resaltó que cada una de las personas representa, no sólo a un grupo vulnerable, sino el grito de los pobres que se eleva al cielo clamando al Señor su auxilio y amparo y “al mismo tiempo con este signo del lavatorio, el Cardenal y todos nosotros como Iglesia, reconocemos la falta de caridad y atención para con ellos”.

Así, el cardenal se acercó a cada una de las personas designadas y, con la ayuda de los ministros, les lavó los pies y se los secó. Después del lavatorio de los pies, el cardenal lavó y secó sus manos, se puso la casulla y regresó a la sede; posteriormente dirigió la oración universal.

Previo al acto solemne, el diácono leyó versículos del Santo Evangelio según San Juan y relató el momento cuando Jesús lavó los pies a sus discípulos:

“Jesús, consciente de que el Padre había puesto en sus manos todas las cosas y sabiendo que había salido de Dios y a Dios volvía, se levantó de la mesa, se quitó el manto y tomando una toalla, se la ciñó; luego echó agua en una jofaina y se puso a lavarles los pies a los discípulos y a secárselos con la toalla que se había ceñido. Cuando llegó a Simón Pedro, éste le dijo: “Señor, ¿me vas a lavar tú a mí los píes?” Jesús le replicó: “Lo que estoy haciendo no lo entiendes ahora, pero lo comprenderás más tarde”. Pedro le dijo: “Tú no me lavarás los pies jamás’’. Jesús le contestó: “Si no te lavo, no tendrás parte conmigo”.