Onda de calor azota a 27 estados de México; temperaturas superarán los 45°C este martes

Onda de calor azota a 27 estados de México; temperaturas superarán los 45°C este martes

mayo 5, 2026

El Servicio Meteorológico Nacional informó que para este martes 5 de mayo, 27 entidades del país serán impáctalas por una onda de calor, la cual generará temperaturas superiores a los 40 grados en varios estados de la República Mexicana.

En su reporte meteorológico, la dependencia indicó que una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera mantendrá la onda de calor en gran parte del territorio nacional. En donde se prevén temperaturas superiores a los 45 grados Celsius en Guerrero.

Mientras que los estados con temperaturas máximas de 40 a 45 grados son Durango (oeste), Sinaloa (centro), Nayarit (norte), Jalisco (centro, sur y suroeste), Colima (este), Michoacán (oeste, centro y este), Oaxaca (sur y este), Chiapas (centro y oeste), Coahuila (este y suroeste), San Luis Potosí (centro y sur), Guanajuato (noreste), Querétaro (norte), Morelos, Puebla (suroeste), Campeche (norte) y Yucatán (oeste y suroeste)

Los estados donde se prevén temperaturas máximas de 35 a 40 grados son: Baja California Sur (sur), Sonora (sur), Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, Aguascalientes, Estado de México (suroeste), Hidalgo, Veracruz, Tabasco y Quintana Roo, y de 30 a 35 grados en Tlaxcala (suroeste) y Ciudad de México (norte).

⇒ Ante las altas temperaturas se exhorta a la población a mantenerse bien hidratados, vestir ropa de manga larga de colores claros, no exponerse tiempos prolongados bajo el Sol y brindar especial atención a la niñez y adultos mayores.

Además de esta onda de calor, durante este martes se registrarán chubascos y lluvias ligeras en varios estados del país, como lo son Sonora, Chihuahua, Coahuila, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México, Morelos, Guerrero, Michoacán, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, entre otros.

⇒ Durante el lunes 4 de mayo, la temperatura más alta registrada en todo el país fue en Salina Cruz, Oaxaca, con 39.8 grados centígrados.