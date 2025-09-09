Llevamos 10 días sin agua: vecinos bloquean Circuito Presidentes

septiembre 9, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Un grupo de vecinos protestó y bloqueó la calle Ángel Núñez Beltrán de la colonia Emiliano Zapata y el Circuito Presidentes en la ciudad de Xalapa, para denunciar que llevan 10 días sin agua en sus casas.

Las personas iniciaron la movilización desde las siete de la mañana de este martes 9 de septiembre con el cierre de la vialidad en la zona de la Universidad Hernán Cortés y, después de un par de horas, al no obtener una respuesta favorable, decidieron bloquear el circuito, solo el sentido que conduce al Velódromo.

De acuerdo con la vecina Jaqueline Acosta, les suspendieron el servicio desde el pasado 1º de septiembre y aunque hicieron los reportes a la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS) no recibieron una respuesta favorable.

“El día 1 de septiembre nos quitaron el agua y llevamos toda la semana con reportes, reportes los vecinos y cada que hablamos dicen que nadie nos ha reportado y ya no nos quieren contestar nada más dicen a en la tarde les llega el agua en la tarde y pues ya ahorita ya son 10 días ya nos tuvimos que reunir aquí”.

La entrevistada indicó que esta situación afecta a más de 20 familias que habitan sobre la calle Ángel Núñez Beltrán, donde la gente está desesperada por las fallas en el servicio básico.

“Estuvimos comprando agua en las purificadoras de a 10 pesos el garrafón para el baño, para bañarse pero pues ya no se puede”, increpó.

A la manifestación acudieron representantes de CMAS Xalapa, quienes prometieron a los pobladores que el servicio sería restablecido en el transcurso de este martes.

“Por la universidad ahí bloqueamos desde las siete de la mañana siete y media y ya mejor nos bajamos porque pues nada más estábamos ahí cansados y aquí ya ya llegaron”.