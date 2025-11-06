Javier Aguirre es nominado como Mejor Entrenador por la FIFA

noviembre 6, 2025

Este jueves la FIFA anunció a los nominados a los premios The Best, lo curioso y que causó sorpresa, es que el director técnico de la Selección Mexicana, Javier el “Vasco” Aguirre, fue puesto en la categoría de mejor entrenador del año.

The Best FIFA Football Awards es un reconocido galardón internacional con una década de antigüedad que premia a lo mejor de cada año, y en este caso, evaluará el rendimiento de la temporada 2024/2025.

Javier Aguirre, un personaje polémico y metódico, es uno de los entrenadores mexicanos con mayor trascendencia en el fútbol internacional.

En esta edición de los premios es el único nominado fuera del fútbol europeo, y compartirá la lista junto a otros técnicos, como Mikel Arteta, Luis Enrique, Roberto Martínez, Hans-Dieter Flick, Enzo Maresca y Arne Slot.

Hay muchos rubros que se evalúan para considerarlos, pero lo que más destaca son los títulos que se ganaron. Por tanto, los méritos de Aguirre para estar en la condecoración fueron haber conseguido la Copa Oro frente a Estados Unidos y la Nations League contra Panamá.

El “Vasco” se convierte en el primer entrenador mexicano en estar incluido en este premio; sin embargo, la competencia y el palmarés hacen imposible que lo pueda ganar.

Los parámetros de calificación del The Best se dividen en cuatro sectores y todos con el mismo porcentaje de 25%:

Capitanes de todas las selecciones nacionales.

de todas las selecciones nacionales. Entrenadores de todos los combinados nacionales.

de todos los combinados nacionales. – Periodistas especializados de cada país.

especializados de cada país. Aficionados seleccionados que se hayan registrado en la página de la FIFA.

Por su parte, el timonel se prepara para dirigir su tercer mundial con la Selección Mexicana (2002, 2010 y próximamente 2026), empatando el récord de “Nacho” Trelles (1958, 1962 y 1966).