Jalcomulco no será una «cantina a cielo abierto»: Alcalde

marzo 31, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. El alcalde de Jalcomulco, Roberto Ixtla Campuzano, anunció una estrategia de ordenamiento comercial para frenar la venta indiscriminada de bebidas alcohólicas en la zona del río Los Pescados y así evitar que el municipio sea percibido como una «cantina a cielo abierto».

El edil enfatizó que esta determinación busca consolidar a la localidad como un destino de aventura y naturaleza, priorizando la seguridad de las familias locales y de los visitantes.

La preocupación de la administración municipal radica en el incremento de incidentes viales, reportándose entre dos y tres accidentes cada fin de semana vinculados directamente con el consumo excesivo de alcohol y la conducción de vehículos, una situación que pone en riesgo la integridad de los habitantes, especialmente de la población infantil.

Como medida inmediata para regularizar la actividad comercial en las zonas de mayor afluencia, el ayuntamiento determinó permitir únicamente la instalación de una carpa de venta de bebidas embriagantes por fin de semana, restringida exclusivamente a los participantes de las festividades del Carnaval de Jalcomulco.

El alcalde desmintió categóricamente las versiones que señalaban cobros excesivos de hasta 5 mil pesos por permisos de comercialización, asegurando que su gobierno no ha recaudado ingreso alguno por este concepto.

Ixtla Campuzano subrayó que la intención no es perjudicar la economía de los comerciantes locales ni de los productores del campo, sino establecer límites claros que impidan que la venta de productos regionales sea utilizada como una fachada para la distribución desmedida de cerveza en los espacios públicos del municipio.

Situado a tan solo 40 kilómetros de la ciudad de Xalapa, Jalcomulco es reconocido a nivel nacional por su oferta de descenso en ríos y senderismo; sin embargo, el crecimiento desordenado de la venta de alcohol ha comenzado a opacar su perfil de destino familiar y deportivo.

La administración municipal reiteró que, aunque todos los turistas son bienvenidos, se busca atraer a un perfil de visitante interesado en el respeto al entorno ecológico y la convivencia sana.

El edil remarcó que su gestión mantendrá los canales de diálogo abiertos con los locatarios, siempre bajo un marco de respeto mutuo, para fortalecer la imagen de Jalcomulco como un santuario natural y no como un espacio de consumo desmedido que derive en tragedias viales o altercados en la vía pública.

El compromiso del ayuntamiento es equilibrar el desarrollo económico con la tranquilidad de sus barrios y comunidades, asegurando que el comercio de productos del campo siga siendo un motor de bienestar sin comprometer la seguridad pública.

Al limitar el número de puntos de venta de alcohol en la ribera del río, las autoridades pretenden reducir la incidencia de personas conduciendo en estado de ebriedad por las estrechas calles del municipio.