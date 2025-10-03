En Jalcomulco exigen que no se retiren médicas cubanas de su centro de salud

octubre 3, 2025

Yhadira Paredes/Jalcomulco, Ver.- Habitantes del municipio de Jalcomulco exigieron la reinstalación de doctoras cubanas en el centro de salud de la comunidad para la atención médica de la población.

Mujeres, principalmente, se manifestaron este viernes afuera de la unidad médica responsabilidad del IMSS Bienestar para denunciar que las autoridades decidieron el retiro de doctoras de origen cubano.

“El municipio de Jalcomulco solicita la permanencia de las doctoras de la brigada cubana, ya que nuestro centro de salud carece de la atención necesaria”.

Asimismo, aseguraron que como destino turístico, es fundamental garantizar servicios médicos para habitantes y visitantes.

Ante ello, hicieron un llamado a las autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número V de Xalapa y a la gobernadora Rocío Nahle García para que intervengan en esta situación y se garantice la continuidad de los servicios médicos.