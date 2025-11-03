Remesas vuelven a retroceder en septiembre

noviembre 3, 2025

En septiembre, los ingresos por remesas a México alcanzaron los 5 mil 214 millones de dólares, lo que representó una caída anual de 2.7 por ciento, informó este lunes el Banco de México (Banxico). Se trata del sexto mes consecutivo de retrocesos.

⇒ Pero frente al mes inmediato anterior, es decir, agosto, se trató de una disminución de 6.5 por ciento.

El banco central resaltó que la baja se debió a que los paisanos redujeron el número de envíos, de 13.8 millones registrados en agosto, a 13.1 millones de operaciones, sobre todo por transferencia electrónica. Mientras que la remesa promedio enviada fue menor y, por primera vez, descendió de los 400 dólares a 396 dólares.

El monto acumulado de los ingresos por remesas en el periodo enero a septiembre de 2025 fue de 45 mil 681 millones de dólares, menor a los 48 mil 360 millones de dólares registrado en el mismo lapso de 2024 y que significó una caída anual de 5.5 por ciento, el nivel más bajo en los últimos dos años.

⇒ En los últimos doce meses —de octubre de 2024 a septiembre de 2025— el flujo acumulado de ingresos por remesas sumó 62 mil 068 millones de dólares, ligeramente por debajo de los 62 mil 212 millones de dólares del periodo previo (septiembre 2024–agosto 2025).

En tanto, las remesas enviadas desde México al exterior totalizaron 93 millones de dólares, una reducción interanual de 4.7 por ciento, con lo que el superávit de la cuenta de remesas se ubicó en 5 mil 121 millones de dólares, inferior a los 5 mil 261 millones registrados un año antes.