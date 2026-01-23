Invincible temporada 4 llegará a Prime Video en marzo con nuevos y peligrosos villanos

enero 22, 2026

La espera para los fanáticos de la animación de alto impacto ha terminado. Prime Video ha revelado que la cuarta temporada de Invincible se estrenará el 18 de marzo de 2026, posicionándose como uno de los lanzamientos más esperados del año en la plataforma. Basada en la premiada serie de cómics de Robert Kirkman y Cory Walker, esta producción se ha consolidado como un fenómeno global desde su debut en 2021.

Nuevos villanos y desafíos extremos pondrán a prueba a los Guardianes del Globo

En esta nueva entrega, la narrativa alcanza niveles de intensidad superiores. La temporada 4 desata el caos mientras Mark Grayson/Invincible (Steven Yeun) y el resto de los héroes del programa luchan contra nuevos y peligrosos villanos. Entre las amenazas más temidas que harán su debut en la pantalla se encuentran Thragg, Dinosaurus y Universa, personajes que prometen “poner a prueba los límites de los héroes más poderosos de la Tierra como nunca antes”.

Mientras el mundo intenta recuperarse de catástrofes previas, un Mark transformado deberá enfrentar una amenaza que podría “alterar el destino de la humanidad para siempre”, obligando a Atom Eve (Gillian Jacobs) y a los Guardianes del Globo a ejecutar acciones desesperadas para salvar el planeta.

Incorporaciones de lujo al elenco de voces y personajes confirmados para 2026

Además del regreso de las voces icónicas de Steven Yeun, Sandra Oh y J.K. Simmons, la producción ha sorprendido al anunciar a nuevos miembros de alto calibre que se integran al reparto para dar vida a los antagonistas principales:

Lee Pace interpretará al temible Thragg.

Matthew Rhys dará voz a Dinosaurus.

Danai Gurira se une como la poderosa Universa.

El elenco continúa siendo uno de los más robustos de la industria, contando con la participación de estrellas como Seth Rogen, Mark Hamill, Jeffrey Dean Morgan y Zazie Beetz, entre otros.

Disponibilidad en streaming y el futuro asegurado para la franquicia de Prime Video

La serie mantendrá su modelo de distribución global, transmitiéndose exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios. Para aquellos que deseen ponerse al día antes del estreno el 18 de marzo, las tres primeras temporadas ya se encuentran disponibles en el catálogo de la plataforma.

La confianza en el proyecto es tal que, junto con el lanzamiento del nuevo tráiler repleto de acción, se ha ratificado una noticia que garantiza la continuidad de la historia: “Ya se ha anunciado una quinta temporada”, asegurando que el universo de Invincible tiene aún muchas batallas por librar.