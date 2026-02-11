Spider Noir llegará a Prime Video con Nicolas Cage y estética clásica cine negro

febrero 10, 2026

Prime Video ha revelado los primeros vistazos oficiales de una de las apuestas más ambiciosas del universo Marvel: Spider-Noir, la serie de acción real protagonizada por el ganador del Óscar, Nicolas Cage. Esta producción, inspirada profundamente en la estética del cine negro, promete una experiencia visual única para los suscriptores, ya que se ha confirmado que la serie “estará disponible tanto en blanco y negro como en color cuando se estrene”, permitiendo a la audiencia elegir la atmósfera que mejor se adapte a esta narrativa detectivesca y oscura.

Nicolas Cage encarna a un Ben Reilly envejecido en la Nueva York de mil novecientos treinta

Ambientada en una época de sombras y gabardinas, Spider-Noir cuenta la historia de Ben Reilly (Nicolas Cage), un investigador privado envejecido y desafortunado en la Nueva York de los años 30. El protagonista se ve obligado a lidiar con su pasado como el único superhéroe de la ciudad, ofreciendo una perspectiva más madura y melancólica del mito arácnido. La trama se aleja de los colores vibrantes del MCU tradicional para sumergirse en una historia de crimen y redención en plena Gran Depresión.

El proyecto ha generado una enorme expectativa al ser la primera vez que Cage interpreta al personaje en formato live-action, tras haberle dado voz en la cinta animada Into the Spider-Verse. Los fanáticos del cómic original podrán ver una adaptación que respeta la esencia del género noir, donde los dilemas morales y la investigación policial son tan fundamentales como los superpoderes, todo bajo una atmósfera de misterio que caracteriza a la Nueva York de entreguerras.

Un elenco de primer nivel y un equipo creativo galardonado respaldan esta serie original

Además de Nicolas Cage, el reparto cuenta con figuras de la talla de Brendan Gleeson y Lamorne Morris, quienes se unen a Li Jun Li y Jack Huston en esta ambiciosa producción. La dirección de los dos primeros episodios corre a cargo del ganador del Emmy, Harry Bradbeer (Fleabag), mientras que el desarrollo ha sido liderado por Oren Uziel y Steve Lightfoot, quienes colaboraron estrechamente con el equipo ganador del Óscar detrás de Spider-Man: Un Nuevo Universo, incluyendo a Phil Lord y Christopher Miller.

El estreno global de esta serie está programado para el año 2026, llegando a más de 240 países y territorios a través de Prime Video un día después de su debut en el canal MGM+ en Estados Unidos. Con un equipo de productores ejecutivos que incluye a Amy Pascal, la serie se perfila como un evento televisivo de gran escala, combinando el talento actoral con una factura técnica impecable que busca redefinir lo que esperamos de las historias de superhéroes en la pantalla chica.