La Casa de los Espíritus se estrena el 29 de abril en Prime Video

La literatura latinoamericana se prepara para vivir un momento histórico en la pantalla chica con la llegada de una de las obras más emblemáticas del realismo mágico. Prime Video ha confirmado la fecha de lanzamiento de la primera versión televisiva en lengua española de la obra maestra de Isabel Allende, un proyecto que promete capturar la esencia mística y social que convirtió al libro en un fenómeno mundial.

La Casa de los Espíritus se estrenará globalmente en la plataforma el 29 de abril

Tras una larga espera, la plataforma de streaming ha revelado que esta ambiciosa producción tendrá su estreno mundial el próximo 29 de abril. El anuncio oficial se realizó en el marco del 76º Festival de Cine Berlinale en Berlín el 16 de febrero, donde la serie tendrá una presentación especial antes de llegar a los hogares en más de 240 países. Esta adaptación busca honrar el legado de la novela original, ofreciendo una experiencia visual que combina la crudeza de la realidad política con los elementos fantásticos que caracterizan la narrativa de Allende.

La trama se desarrolla a lo largo de ocho episodios que abarcan medio siglo de historia, sumergiendo al espectador en una saga familiar épica. El relato se focaliza principalmente en las vivencias de Clara, Blanca y Alba, tres generaciones de mujeres que navegan en un país sudamericano conservador. A través de sus ojos, la audiencia será testigo de una nación marcada profundamente por la lucha de clases, la agitación política y la magia que envuelve su destino familiar.

Alfonso Herrera y un elenco estelar dan vida a la saga de Isabel Allende

El reparto de esta megaproducción cuenta con figuras de renombre internacional que garantizan interpretaciones de alto nivel. Alfonso Herrera asumirá el papel de Esteban Trueba, mientras que los personajes femeninos centrales serán interpretados por actrices como Nicole Wallace y Dolores Fonzi, quienes encarnarán a Clara del Valle en distintas etapas. También destacan las actuaciones de Fernanda Castillo como Férula, Aline Kuppenheim, Eduard Fernández, Sara Becker y Fernanda Urrejola, logrando un equilibrio perfecto entre talentos consagrados y emergentes.

Para asegurar la fidelidad y calidad de la historia, la propia Isabel Allende y Eva Longoria participan como productoras ejecutivas, respaldadas por la experiencia de Francisca Alegría, Fernanda Urrejola y Andrés Wood en el equipo creativo. La producción es una colaboración de alto calibre entre FilmNation Entertainment y la productora chilena Fabula, ambas reconocidas con premios de la Academia. Este respaldo técnico y artístico posiciona a la serie como uno de los lanzamientos más importantes de la televisión hispana en los últimos años.