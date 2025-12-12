INE aprobó uso de urnas electrónicas en la próxima elección de Coahuila

diciembre 12, 2025

En sesión extraordinaria, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó la implementación de urnas electrónicas en las casillas especiales de Coahuila, para las elecciones locales de 2026. La decisión fue avalada por 9 votos a favor y 1 en contra.

⇒ Las urnas electrónicas serán utilizadas únicamente en las casillas especiales, aquellas destinadas a personas que se encuentren fuera de su sección electoral el día de la jornada.

El modelo aprobado contempla el uso del dispositivo INE 7.0, previamente auditado por instituciones como el Instituto Politécnico Nacional (IPN) y la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM). Cada casilla especial contará con tres urnas electrónicas, además de dispositivos de reserva para capacitación, respaldo y atención a incidencias.

La finalidad de esta implementación es poner a prueba el funcionamiento de las urnas electrónicas en condiciones reales, agilizar la emisión del voto, reducir el uso de papel y optimizar las tareas de escrutinio y cómputo. También servirá para recopilar datos sobre su operación en contextos de alta demanda como las casillas especiales.



El consejero Uuc-kib Espadas Ancona fue el único en votar en contra, al argumentar que las urnas electrónicas “carecen de transparencia” y obligan a confiar ciegamente en un sistema opaco. Señaló que en elecciones pasadas en Coahuila hubo fallas técnicas que obligaron a sustituir las máquinas por boletas de papel.

Por su parte, la consejera Carla Humphrey Jordan defendió la medida al señalar que las urnas electrónicas permiten “un voto más ágil, seguro y confiable”. Agregó que los beneficios incluyen ahorro de recursos, reducción en el tiempo de votación y automatización del cómputo.

⇒ El 7 de junio de 2026 en Coahuila no se elegirán cargos públicos municipales ni federales; únicamente se renovará el Congreso local, compuesto por 25 diputaciones: 16 de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

Además de las urnas electrónicas en casillas especiales, el voto electrónico también se aplicará en centros penitenciarios para personas en prisión preventiva. El objetivo es garantizar que todas las personas con derecho a votar puedan hacerlo, independientemente de sus condiciones físicas o jurídicas.