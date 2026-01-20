General Motors despide a mil 900 trabajadores en Coahuila

enero 19, 2026

General Motors informó que este fin de semana despidió a mil 900 empleados de su planta de manufactura en Ramos Arizpe, Coahuila, debido a la cancelación de su segundo turno por la caída en la demanda de vehículos eléctricos en Estados Unidos.

“Agradecemos la contribución que nuestros empleados han hecho a General Motors. Las personas impactadas con esta decisión recibirán su liquidación conforme a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo. Esta es una decisión necesaria para mantener nuestra operación eficiente y continuar siendo competitivos en el mercado.

“Seguimos comprometidos con aportar al crecimiento económico y con generar oportunidades para las comunidades locales. Recientemente anunciamos una inversión de mil millones de dólares durante los próximos dos años en nuestras operaciones locales de manufactura y continuaremos trabajando en proyectos futuros enfocados en la demanda doméstica, reforzando nuestro compromiso de largo plazo con México”, afirmó la empresa a El Universal.

El despido se da apenas días después del anuncio de inversión de mil millones de dólares que la compañía realizará en México en un lapso de dos años para impulsar la fabricación de vehículos para el mercado mexicano.

La disminución de personal está directamente ligada a una decisión corporativa de eliminar el segundo turno de producción, de modo que la planta de Ramos Arizpe operará en adelante con un solo turno diario, con el fin de alinear su capacidad productiva a la demanda actual del mercado.

Por su parte, la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que el recorte de empleados en la planta de General Motors fue porque la administración de Donald Trump eliminó incentivos a los autos eléctricos y se tuvo que cambiar las cadenas de producción. Sin embargo, afirmó que la automotriz mantiene sus inversiones en México.

“Al quitarse estos incentivos del vehículo eléctrico, pues ellos tienen que cambiar su orientación en la producción, dado que ya no cuentan con estos incentivos en los Estados Unidos para vender los autos eléctricos. De todas maneras, siguen con inversiones”, afirmó.