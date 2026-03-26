Hoteleros confían en que derrame de hidrocarburos no frenará afluencia en Semana Santa

marzo 26, 2026

Juan David Castilla/Xalapa.- El Consejo Metropolitano de Turismo (COMETUR) manifestó su confianza en que la percepción de los visitantes hacia el destino Veracruz-Boca del Río no se vea empañada por el derrame de hidrocarburos en el Golfo de México.

Sergio Lois Heredia, presidente del organismo, señaló que, aunque no es un experto en materia ambiental, la observación directa de las playas en la zona conurbada no muestra afectaciones visibles que pongan en riesgo la experiencia de los bañistas.

El líder empresarial enfatizó que el sector se mantiene optimista, esperando que la marea negra reportada en otras latitudes del estado no alcance las costas de mayor afluencia recreativa durante los días de mayor demanda.

Las proyecciones para el sector hotelero son positivas, estimando una ocupación del cien por ciento para los días correspondientes al Viernes Santo y Sábado de Gloria.

No obstante, Lois Heredia precisó que el éxito real de la temporada no se define únicamente por el lleno total de los días santos, ya que es un fenómeno común en prácticamente todos los destinos de playa del país.

El balance final de una «buena temporada» dependerá de que la Semana de Pascua logre superar un promedio del 70 por ciento de ocupación, manteniendo un flujo constante de visitantes que permita una derrama económica sostenida para los prestadores de servicios turísticos de la zona metropolitana.

Ante la incertidumbre que generan los reportes ambientales, COMETUR subraya la importancia de mantener la calidad en la atención y la limpieza de los espacios públicos para contrarrestar cualquier narrativa negativa que pudiera inhibir el viaje de los turistas.

La infraestructura turística de Veracruz se reporta lista para recibir a miles de personas, destacando que el destino sigue siendo uno de los preferidos por su cercanía con el centro del país y su variada oferta gastronómica y cultural.

Los empresarios del ramo reiteraron su compromiso de colaborar con las autoridades para monitorear el estado de las playas y asegurar que los visitantes disfruten de un entorno seguro y hospitalario.