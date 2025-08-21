Hasta 150 quejas al mes por cobros excesivos llegan a la CMAS Xalapa

agosto 21, 2025

Ariadna García

Xalapa, Ver.

La directora de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento (CMAS), Ana Iris Ruiz Gómez, dio a conocer que en la comisión se recibe en promedio 150 quejas mensuales por parte de usuarios por cobros excesivos en sus recibos.

En entrevista señaló que, aunque el número de quejas ha disminuido en comparación con años anteriores, las inconformidades siguen siendo frecuentes.

La funcionaria municipl explicó que muchos de los reportes están relacionados con fallas en las tomas domiciliarias, lo que genera consumos atípicos al momento de la lectura.

«Sí es mucha la gente que se queja porque quizá tengan alguna toma tapada entonces si les arreglamos la toma y los últimos días antes de que pase el lecturista registra un gasto, luego las personas dicen ‘pero si no tuve agua en todo el mes y me la quieres cobrar’ pueden acudir a la comisión y se les hace el ajuste corrrespondiente».

Detalló que, en estos casos, personal del organismo realiza las reparaciones correspondientes, aunque los cobros no siempre reflejan el periodo en que el usuario careció del servicio.

“A todos se les atiende y se les hace una disminución por mínima que sea”, expuso la funcionaria.