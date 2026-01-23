Harfuch se reúne con director del FBI para fortalecer coordinación bilateral

enero 23, 2026

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó este viernes que recibió la visita del director del Buró Federal de Investigaciones (FBI) de Estados Unidos, Kash Patel, para fortalecer la coordinación y el intercambio de información entre ambos países en materia de seguridad.

En una publicación en redes sociales, el funcionario detalló que se realizaron dos reuniones: una con el equipo de la SSPC y otra con la Oficina de la Fiscalía General de la República (FGR).

Durante los encuentros, en los que también participó el embajador estadounidense Ronald Johnson, se reconoció “el aumento de las operaciones coordinadas” para la detención de “generadores de violencia” y de “objetivos prioritarios” que impactan a ambas naciones.

García Harfuch señaló que se acordó continuar el trabajo coordinado “en beneficio de ambas naciones, con pleno respeto a la soberanía y la integridad territorial”.

El secretario agregó que el director del FBI partió este viernes rumbo a Estados Unidos “llevando consigo a dos objetivos prioritarios”: una persona no estadounidense detenida por autoridades mexicanas que figuraba entre “los 10 más buscados por el FBI“, y un ciudadano canadiense que se entregó “voluntariamente” el jueves en la Embajada de Estados Unidos.

La visita se produce en un contexto de fortalecimiento de la cooperación bilateral, tras el anuncio esta semana del traslado a Estados Unidos de 37 presos mexicanos vinculados a organizaciones criminales, en la tercera entrega de este tipo durante el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

García Harfuch afirmó que la coordinación se mantendrá y se reforzará el intercambio de información “con el propósito de fortalecer la seguridad de ambos países”.