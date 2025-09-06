Hallan restos humanos en carretera de Álamo; FGE abre investigación

septiembre 6, 2025

Álamo, Ver., 6 de septiembre de 2025. – La mañana de este sábado fueron localizados restos humanos en bolsas negras y esparcidos sobre el entronque del tramo carretero Potrero del Llano–Tepetzintla, en el municipio de Álamo Temapache, hecho que provocó una fuerte movilización de corporaciones policiacas y de

El reporte se registró alrededor de las 7:00 de la mañana; sin embargo, según versiones ciudadanas, las autoridades habrían tardado cerca de dos horas en arribar al lugar. Elementos de la Policía Municipal fueron los primeros en confirmar la denuncia y acordonar la zona, mientras que después llegaron efectivos de la Secretaría de Seguridad Pública, la Guardia Nacional y corporaciones estatales para ampliar el perímetro de resguardo.

Testigos señalaron que parte de los restos estaban regados incluso en una cuneta, lo que hace presumir que fueron arrojados desde un vehículo en movimiento.

Fiscalía abre carpeta de investigación

A través de un boletín, la Fiscalía General del Estado (FGE) informó que la Fiscalía Regional Tuxpan inició una carpeta de investigación por estos hechos. Indicó que un equipo multidisciplinario pericial realiza pruebas de criminalística de campo y laboratorio para establecer la identidad de las víctimas mediante análisis y asociación conforme a la ley.

La dependencia añadió que fiscales, peritos y policías ministeriales trabajan en el caso para esclarecer lo ocurrido y dar con los responsables.

El hallazgo de cuerpos desmembrados en Álamo se suma a otros episodios violentos registrados en la región norte de Veracruz en las últimas semanas, lo que mantiene en alerta a las autoridades y en zozobra a la población.