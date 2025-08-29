Guillermo del Toro subastará tesoros de su colección de terror

agosto 29, 2025

El icónico cineasta mexicano, ganador de tres premios Óscar, Guillermo del Toro, ha revelado que planea vender una fracción de su colección de artículos de terror, la cual no sólo está constituida por utilería que ha usado en sus películas, sino también de otros objetos valiosos en la cultura popular, como comics de Richard Corben.

La subasta surge a partir de la asociación de Guillermo del Toro con Heritage Auctions, y esta se hará en tres fechas distintas, la primera se realizará el 26 de septiembre e involucrará más de cien objetos, mientras que para las siguientes subastas habrá que esperar hasta el próximo año.

El director de “La forma del agua” habría ideado esta posibilidad a partir de los incendios en California a inicios de este 2025, ya que su colección se encuentra resguarda en su Bleak House, la cual consiste en dos casas en Santa Mónica, California.

Pues él intento salvar su colección de los incendios que acontecían en la entidad federativa de los Estados Unidos; no obstante, en ese momento sólo contaba con su automóvil y unas cuantas personas que se dispusieron a ayudar, por lo que sólo pudo resguardar 120 de los 5 mil objetos que conforman su acopio.

Tras esto, el mexicano ideó esta subasta como una manera de prevenir que dichos objetos desaparezcan debido a un percance al estar todos en un mismo lugar. Del Toro confiesa que encontró esta como una buena manera de salvaguardar su repertorio, pues confía en que estos llegarán a buenas manos, es decir, coleccionistas.