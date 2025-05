Del Toro y Cuarón firman carta para protestar contra ataques en Gaza

mayo 17, 2025

Los aclamados cineastas mexicanos, Guillermo del Toro y Alfonso Cuarón, se unieron a un total de más de 430 personalidades para la firma de una carta que critica los excesos bélicos que está cometiendo Israel en la Franja de Gaza, además del silencio de la industria cinematográfica respecto a este asunto.

La publicación del documento coincidió con el primer día del Festival de Cannes, a los hombres ya mencionados se suman famosos como Pedro Pascal, Javier Bardem, Richard Gere, Mark Ruffalo, Yórgos Lánthimos, Michael Moore, Pedro Almodóvar, Viggo Mortensen, Susan Sarandon, entre otros.

“Nos avergüenza tanta pasividad. ¿Por qué el cine, caldo de cultivo para obras con compromiso social, parece tan indiferente ante el horror de la realidad y la opresión que sufren nuestros hermanos y hermanas?”, se puede leer en el texto.

“¿De qué sirven nuestras profesiones si no es para aprender lecciones de la historia, para hacer películas comprometidas, si no estamos presentes para proteger las voces oprimidas? ¿Por qué este silencio?”, agrega la carta.

La carta se vuelca sobre casos de miembros de la industria cinematográfica que han sido asesinados o violentados ya sea por denunciar las violaciones a los derechos humanos por parte de Israel o por estar en medio del conflicto.

Tal es el caso de Fatma Hassouna, quien protagonizó el documental seleccionado para el festival de Cannes ‘Put Your Soul on Your Hand and Walk’, y recientemente fue asesinada el 16 de abril junto a diez de sus familiares durante un ataque del ejército israelí.

Otro caso sonado fue el del director palestino Hamdan Ballal, quien ganó un Oscar este año por su película ‘No Other Land’ y agredido por colonos israelíes hace unos meses.