Guillermo del Toro visitará México acompañado de Oscara Isaac y Jacob Elordi para presentar “Frankenstein”

octubre 16, 2025

El cineasta Guillermo del Toro regresará a su país para celebrar la llegada de su más reciente producción cinematográfica, “Frankenstein”, acompañado de sus protagonistas Oscar Isaac y Jacob Elordi. La presentación especial tendrá lugar el lunes 3 de noviembre en la Ciudad de México, donde el público podrá reencontrarse con uno de los directores más admirados del cine contemporáneo.

El nuevo trabajo del creador de El laberinto del fauno y La forma del agua ha recorrido importantes festivales internacionales —entre ellos Venecia, Toronto, Busán, San Sebastián, Los Ángeles y Morelia— cosechando elogios por su propuesta visual y narrativa. El filme tendrá su estreno global en Netflix el 7 de noviembre, aunque antes se proyectará en salas independientes y espacios culturales del país.

Una historia clásica que renace con una mirada más humana y poética

Basada en la novela de Mary Shelley, publicada en 1818, la versión de Del Toro propone una reinterpretación emocional y filosófica del mito del monstruo, explorando los límites de la creación y la condición humana.

El reparto está encabezado por Oscar Isaac como el Dr. Victor Frankenstein, Jacob Elordi como La Criatura y Mia Goth como Elizabeth Lavenza, mientras que Christoph Waltz da vida al Dr. Pretorious. Elordi asumió el papel que originalmente interpretaría Andrew Garfield, quien debió abandonar el proyecto por motivos de agenda.

Funciones especiales en salas mexicanas antes de su estreno mundial en Netflix

Previo a su lanzamiento en la plataforma, “Frankenstein” tendrá funciones especiales desde el 23 de octubre en espacios seleccionados de la Ciudad de México y distintas entidades del país. En la capital se proyectará en Cineteca Nacional Xoco, Cineteca Nacional de las Artes, Cineteca Chapultepec, Cine Tonalá, La Casa del Cine, Cinemanía, Sala Julio Bracho (CCU), Museo Universitario del Chopo, y autocinemas como Coyote Polanco e Insurgentes.

La cinta también llegará a estados como Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Puebla, Michoacán, Oaxaca, Nuevo León, Yucatán y Baja California, entre otros. En Tepic, Nayarit, las funciones se realizarán el 26 de octubre a las 17:00 y 20:00 horas en el Teatro del Pueblo Ali Chumacero, con boletos a un costo de 100 pesos.

Un regreso que celebra el cine artesanal y el talento mexicano contemporáneo

La última aparición pública de Guillermo del Toro en México fue durante el 40 Festival Internacional de Cine en Guadalajara, en junio de 2025, donde fungió como mentor del primer largometraje mexicano en stop motion, Soy Frankelda. En esa ocasión, el cineasta reafirmó su compromiso con la creación artesanal y el impulso a nuevos talentos del cine nacional.

Con “Frankenstein”, Del Toro devuelve humanidad a la figura del monstruo, transformándola en un espejo de la soledad, la culpa y la búsqueda de redención. Su regreso a México marca un emotivo encuentro con el público que ha seguido su carrera desde los inicios, reafirmando su papel como uno de los narradores más sensibles e innovadores del cine mundial.