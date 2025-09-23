Greenpeace escala la Estela de Luz; se oponen a devastación de la Selva Maya

septiembre 23, 2025

Esta mañana, activistas de Greenpeace, organización no gubernamental dedicada a la defensa del medio ambiente, escalaron la Estela de Luz para colocar una manta en la que se puede apreciar la imagen de un jaguar y un mensaje que exige a la Secretaría de Medio Ambiente (Semarnat) salvar a la Selva Maya.

Este 23 de septiembre, a las 5:00 de la mañana alrededor de 30 activistas en pro de salvaguardar el medio ambiente se congregaron alrededor de la Estela de Luz, posteriormente, a las 5:20 horas de la mañana, nueve de dichos manifestantes comenzaron a escalar el monumento portando arneses, cuerdas y cascos.

Una vez escalada cierta distancia, los activistas procedieron a desplegar una manta de 26 metros de largo, en la que se puede apreciar el siguiente mensaje: “¡La Selva Maya grita! ¡Semarnat sálvala!”.

Los activistas expresaron su preocupación por lo que calificaron como el principal pulmón verde de México y el segundo de América Latina, asegurando que en los últimos cinco años dicho ecosistema ha sido devastado por la industria inmobiliaria, la hotelera y la industria ferroviaria, más de lo que ha sido devastado en los 20 años anteriores. Acusando a la Semarnat de negligencia para tratar dicho problema.

Tras el actuar de dichos manifestantes, bomberos, elementos de la policía capitalina y servicios de urgencia médica acudieron al lugar para resguardar el bienestar de los nueve ecologistas que decidieron escalar la Estela de Luz en caso de que ocurriese algún percance.

Por otro lado, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de la Ciudad de México informó que cometieron una infracción al acceder a una zona de acceso restringido, por lo que inicialmente se contemplaba una multa de 3 mil 400 pesos o 36 horas de arresto; no obstante, una hora más tarde, autoridades se retractaron e informaron que no presentarán cargos.