Derrame en el Golfo de México ‘ya no tiene control‘: Greenpeace México

marzo 24, 2026

La organización ambientalista Greenpeace México advirtió que el derrame petrolero en el Golfo de México, que se sigue extendiendo, ya suma un total de 630 kilómetros de línea de costa de Veracruz y Tabasco afectada.

En un desplegado, la asociación señaló que aunque las autoridades han afirmado que las playas están limpias y Petróleos Mexicanos (Pemex) informó un avance de 85 por ciento de la limpieza, la información de la Red Corredor Arrecifal y las comunidades “evidencia otra realidad”.

Según Greenpeace México, la mayoría de las playas no ha recibido limpieza y sigue arribando chapopote en casi todos los sitios; además, alertó que las acciones se han limitado a las playas, sin haber estimado el impacto en arrecifes así como áreas que se encuentran alejadas de poblados.

“Eso no es todo, la Red Corredor Arrecifal informa que en los últimos días ha vuelto a arribar petróleo a las playas, lo que agrava la contaminación y requiere nuevas acciones de limpieza en los sitios que ya habían sido atendidos”, apuntó.

⚠️ Este ya es un derrame petrolero sin control. ⚠️

????El derrame petrolero en el Golfo de México se sigue extendiendo y ya suma un total de 630 kilómetros de línea de costa afectada, lo que representa la totalidad del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. pic.twitter.com/YR5ua3IS25

— Greenpeace México (@greenpeacemx) March 23, 2026

“Este ya es un derrame petrolero sin control (…) Una vez más, el Golfo de México opera como zona de sacrificio ante los riesgos e impactos que implica la industria petrolera, así como la falta de capacidades y protocolos efectivos para su prevención, atención y mitigación”, resaltó Greenpeace México.

La organización ambientalista exigió la aplicación inmediata de planes de contingencia, declarar emergencia ambiental y restaurar ecosistemas en coordinación con las instancias correspondientes, con especial énfasis a playas alejadas de poblados y zonas de anidación de tortugas.

Además, hizo un llamado a proveer a las brigadas de limpieza con equipo adecuado para garantizar su protección durante el retiro de petróleo y activar protocolos de manejo de residuos peligrosos. E instó a la sociedad civil a sumarse a exigir la atención de esta contingencia socio-ambiental.

“La emergencia no es sólo ambiental, sino también presenta un aspecto social altamente grave que amerita, aparte de la limpieza —indispensable y crucial—, otras acciones de atención a la emergencia que son obligaciones de las autoridades y empresas implicadas”.