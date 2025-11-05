Grecia Quiroz, viuda de Carlos Manzo ahora es la alcaldesa de Uruapan

noviembre 5, 2025

Redacción. Xalapa, Ver.- Grecia Quiróz, la viuda de Carlos Manzo, rindió protesta este miércoles como presidenta municipal de Uruapan, Michoacán, y en su primer discurso oficial criticó el Plan Michoacán para la Justicia y la Paz anunciado por el Gobierno Federal, y sostuvo que «El Movimiento del Sombrero» va a continuar tras el asesinato de su esposo».

Durante el evento en el Congreso de Michoacán, la alcaldesa dijo que le quitaron a su compañero de vida y padre de sus hijos, pero aseguró que Manzo, quien estaba destinado a ser presidente de México, se fue con las manos limpias y sin hacer pactos con ningún grupo criminal.

“Desde donde quiera que estés, sé que me darás la fuerza para guiar a tus hijos, al pueblo de Uruapan y al pueblo de Michoacán, porque fue tu sueño, y ese sueño nadie lo va a apagar. Se los juro y se los prometo: Michoacán y Uruapan tienen que cambiar”.

La alcaldesa hizo un llamado al pueblo de Uruapan para que continúen en apoyo a la lucha contra la delincuencia organizada que azota la zona, y aseguró que eso es lo que hubiera querido Carlos Manzo a quien asesinaron el pasado sábado 1 de noviembre en un evento público en Uruapan.