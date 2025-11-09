Agradece Bedolla #PlanMichoacán y recuerda ejecución de su padre en Uruapan

noviembre 9, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, afirmó que el estado se siente acompañado y cobijado por el gobierno federal encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, y aseguró que el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia representa un nuevo pacto social sustentado en la sensibilidad, la coordinación institucional y la participación comunitaria.

Durante su intervención en la presentación del mismo en Palacio Nacional, Ramírez Bedolla dedicó parte de su mensaje a recordar la reciente pérdida del alcalde independiente de Uruapan, Carlos Manzo, asesinado hace una semana, y compartió un testimonio personal sobre la violencia que marcó su infancia.

“El asesinato de Carlos me llevó a mi pasado, un pasado que muchos compartimos junto con el vacío eterno de quienes nos quedamos. Hace casi 40 años, en el mismo Uruapan, asesinaron a mi padre, abogado de profesión y ganadero. Entiendo más de lo que creen la huella de la violencia y lo difícil que es quedar huérfano a los 10 años”, relató visiblemente conmovido.

El mandatario michoacano subrayó que las protestas y manifestaciones recientes en la entidad son un grito legítimo de dolor, pero también un punto de partida para transformar ese sufrimiento en un impulso de unidad social.

“Ahora es momento de convertir ese coraje en acción colectiva. La paz no se decreta ni se construye sola; las acciones unilaterales del gobierno sin participación comunitaria no sirven de nada, y viceversa”, enfatizó.

Ramírez Bedolla destacó que, a diferencia de estrategias anteriores “atroces y sangrientas”, el nuevo plan federal se basa en atender las causas de la violencia, abrazar a los jóvenes y combatir la impunidad, para lograr una paz con justicia y dignidad.

“Michoacán tiene memoria y tiene dignidad. Gracias, presidenta, porque por fin hay sensibilidad. Este plan no será para más sufrimiento de Michoacán, sino para construir esperanza con todas las voces: comunidades indígenas, empresarios, iglesias, alcaldes y gobierno”, expresó.

Ramírez Bedolla recordó además que el alcalde Carlos Manzo participaba activamente en la coordinación de seguridad local junto con la Guardia Nacional, la Guardia Civil estatal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), cuyos esfuerzos —dijo— “estaban dando resultados”.

“Mi compromiso con Uruapan y con Grecia, la viuda de Carlos, es que el apoyo continuará. No está sola, Uruapan no está solo”, reiteró.

Finalmente, el gobernador afirmó que el liderazgo de la presidenta Sheinbaum representa un cambio de época caracterizado por el humanismo y la cercanía con la gente.

“La gran diferencia tiene toque de mujer y de humanismo. Por una presidenta humana, inteligente y valiente. Michoacán hoy confía plenamente en nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo”, concluyó.