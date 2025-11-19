Confirma Harfuch detención de uno de los autores intelectuales de ejecución de Carlos Manzo

noviembre 19, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó este miércoles la detención de uno de los autores intelectuales del asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

En conferencia de medios, el encargado de la seguridad del país sostuvo que fie ubicado y detenido en el centro de la ciudad de Morelia.

“El análisis minucioso de evidencias y la coordinación interinstitucional permitió avanzar de manera determinante en la investigación y dio como resultado la detención de Jorge Armando ‘N’, identificado como uno de los autores intelectuales y uno de los líderes de la célula delictiva que planearon el homicidio de Carlos Manzo. Con la información recabada fue ubicado en la colonia Centro del municipio de Morelia, donde fue detenido en un operativo coordinado por las autoridades del gabinete de Seguridad, la Fiscalía del estado de Michoacán y la Secretaría de Seguridad del estado de Michoacán”.

Lo anterior, detalló, se logró gracias a trabajos de investigación tras encontrar los cuerpos sin vida de otros dos personajes que acompañaron, horas antes de los hechos, al autor material del homicidio del alcalde.

El asegurado será presentado en las próximas horas ante la autoridad competente para la investigación correspondiente.