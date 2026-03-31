Gritos a favor de Morón reflejan clima electoral rumbo a 2027: Sheinbaum

marzo 31, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, advirtió que el clima político en el país se intensificará conforme se acerque el proceso electoral de 2027, al señalar que “todo va a estar más politizado”, en referencia al incidente ocurrido en el Senado contra la alcaldesa de Uruapan, Grecia Quiroz.

Durante su conferencia, la mandataria encuadró los hechos —en los que legisladores de Morena gritaron “¡Morón! ¡Morón!” en respaldo al senador Raúl Morón— dentro de un contexto de disputa política que, dijo, irá en aumento conforme avance el calendario electoral

“Mientras más nos acerquemos al 27, más politizado va a estar todo, porque es natural”, sostuvo.

Más allá del incidente específico, la presidenta dejó ver que su interpretación de lo ocurrido no se limita a un posible acto de violencia política, sino a un episodio inserto en la dinámica electoral anticipada.

El señalamiento cobra relevancia porque ocurre en medio de tensiones internas en Morena en Michoacán, donde la figura de Raúl Morón ha sido mencionada rumbo a la gubernatura, mientras Quiroz ha pedido investigarlo por el asesinato de su esposo, Carlos Manzo.

En su posicionamiento, Sheinbaum mantuvo un doble enfoque: por un lado, expresó respaldo a la alcaldesa por su situación personal.

“Hay que tenerle una solidaridad especial”, afirmó, al recordar que perdió a su esposo en un hecho violento.

Sin embargo, evitó calificar si los gritos en el Senado constituyen violencia política de género, y trasladó esa definición a las autoridades competentes.

“Si esto es violencia política de género o no, ya tendrán que revisarlo las autoridades”, indicó.