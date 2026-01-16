Ildefonso Guajardo se deslinda de Samuel “N”, vinculado al asesinato de Carlos Manzo

enero 15, 2026

Ildefonso Guajardo, exsecretario de Economía y exlegislador priista, se deslindó públicamente de Samuel García Rivero, ex integrante de su equipo legislativo y quien fue vinculado a proceso por su presunta participación en el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo.

A través de sus redes sociales, Guajardo Villarreal aclaró que la relación laboral con García Rivero se limitó a su paso por la LXV Legislatura, donde coincidió con el diputado Carlos Manzo. “Al finalizar mi periodo en la Cámara de Diputados, el 31 de agosto de 2024, concluyó la relación laboral con dicha persona”, señaló.

Ildefonso Guajardo enfatizó que no tuvo ninguna intervención en la incorporación de García Rivero a cargos posteriores. “Dejo claramente establecido que la incorporación de Samuel ‘N’ a sus nuevas responsabilidades no contó con la recomendación, ni verbal, ni escrita de un servidor”, puntualizó.

Samuel García Rivero se desempeñó como director de Relaciones Públicas, Protocolo y Giras del Ayuntamiento de Uruapan. Fue detenido el 8 de enero y vinculado a proceso por homicidio calificado y lesiones dolosas, acusado de haber entregado información sobre los movimientos del alcalde que facilitó el ataque armado en su contra.

⇒ De acuerdo con la carpeta de investigación, uno de los autores materiales declaró que García Rivero habría recibido como pago dos dosis de cocaína, y la Fiscalía estatal lo identifica como el único funcionario municipal implicado directamente en la logística del crimen.