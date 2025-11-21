Detienen a siete escoltas de Carlos Manzo por homicidio calificado

noviembre 21, 2025

Siete personas identificadas como escoltas del alcalde Carlos Manzo en Uruapan, Michoacán, fueron detenidas en un operativo realizado por la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Fiscalía General del Estado. La acción tuvo lugar dentro de la Casa de la Cultura, edificio que el munícipe utilizaba como oficinas, y se ejecutó con base en órdenes de aprehensión relacionadas con la investigación del homicidio del alcalde, ocurrido el 1 de noviembre.

Las autoridades señalaron que los detenidos son investigados por su probable participación en el delito de homicidio calificado. Tras la captura, los siete fueron asegurados para ser trasladados al Centro Penitenciario “Lic. David Franco Rodríguez” y puestos a disposición del juez de control que resolverá su situación jurídica en audiencia. La Fiscalía adelantó que aportará los elementos probatorios necesarios para sustentar las imputaciones.

El operativo forma parte de una investigación más amplia que busca esclarecer la mecánica del ataque y determinar si existió coordinación previa o apoyo logístico por parte de los escoltas. Las pesquisas intentan también establecer posibles vínculos entre los detenidos y redes delictivas locales, así como la participación de terceros que pudieran haber intervenido en la planificación o ejecución del homicidio.

Familiares del alcalde, funcionarios locales y organizaciones civiles han seguido de cerca los avances del caso y expresan inquietud por la seguridad en la región. Las autoridades insistieron en su compromiso con el debido proceso y en que las detenciones responden a pasos concretos dentro de la indagatoria, evitando anticipar responsabilidades hasta que el juez valore las pruebas.