Godoy arriba al Senado buscando ser electa como nueva titular de la FGR

diciembre 3, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- A las 11:44 horas ingresó al Senado Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la Fiscalía General de la República (FGR), para comparecer ante el pleno como parte del proceso para elegir a la próxima titular de la institución, en un nombramiento que será por nueve años.

Más temprano, la presidenta Claudia Sheinbaum remitió a la Cámara Alta la terna integrada exclusivamente por mujeres, con lo que su administración busca consolidar un relevo con perfil técnico y trayectoria en procuración de justicia.

La propuesta enviada por el Ejecutivo federal está conformada por:

• Maribel Bojórquez Beltrán, abogada con experiencia en materia penal y administrativa, que ha ocupado diversos cargos en dependencias del gobierno federal.

• Luz María Zarza Delgado, exconsejera jurídica del gobierno del Estado de México y especialista en derecho administrativo y constitucional.

• Ernestina Godoy Ramos, actual encargada de despacho de la FGR y exfiscal General de Justicia de la Ciudad de México, con larga trayectoria en litigio social y procuración de justicia.

Según el acuerdo aprobado por la Junta de Coordinación Política y el pleno, las tres aspirantes presentarán su exposición en orden alfabético.

Cada una contará con 20 minutos para plantear su visión y propuestas al frente de la FGR.

Posteriormente, deberán responder preguntas de las y los legisladores de los seis grupos parlamentarios.

Para este ejercicio se autorizaron tres rondas, en las que se prevé que los senadores aborden temas sobre autonomía institucional, combate a la impunidad, colaboración con otras instancias de gobierno y mecanismos de control interno.

Una vez concluidas las comparecencias, el Senado procederá a la elección por cédula, un proceso que deberá realizarse durante la sesión de este miércoles.

Para resultar electa, la candidata necesita obtener mayoría calificada, equivalente a las dos terceras partes de las y los senadores presentes.

De alcanzarse ese umbral, la elegida asumirá la titularidad de la Fiscalía General de la República por un periodo de nueve años, sin posibilidad de reelección.