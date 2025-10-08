octubre 8, 2025

>Se pronostica que las lluvias continuarán este miércoles y jueves.

Xalapa, Ver., miércoles 08 de octubre de 2025.– El Comité Estatal de Emergencias del Estado de Veracruz mantiene vigilancia permanente ante el temporal lluvioso que se presenta en la entidad, en coordinación con autoridades municipales y fuerzas de tarea desplegadas en todo el territorio veracruzano.

De acuerdo con los pronósticos meteorológicos, las lluvias persistirán durante este miércoles y jueves en gran parte de la entidad. Por ello, la Secretaría de Protección Civil mantiene activa la Alerta Gris del SIAT-Ver en Fase de Acción, con personal operativo en puntos estratégicos para la atención oportuna de incidentes.

Hasta el momento se han registrado algunas afectaciones, principalmente en vialidades: un socavón en la Carretera Federal 150 Antón Lizardo–Veracruz, cuya reparación está a cargo de la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas; un deslave en el camino El Porvenir (Córdoba- Atoyac) atendido por el ayuntamiento correspondiente.

PC reitera el llamado a la población a mantener precaución, vigilar los niveles de ríos y arroyos de respuesta rápida, y estar atentos ante posibles deslaves o derrumbes en zonas de montaña. Asimismo, se recomienda seguir los avisos y pronósticos oficiales y reportar cualquier situación de emergencia al 911.