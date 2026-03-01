Gestionan reapertura del mirador de la Cascada de Texolo para Semana Santa

marzo 1, 2026

Juan David Castilla/Xalapa. Autoridades de Xico gestionan la reapertura del mirador de la Cascada de Texolo de cara a la próxima temporada de Semana Santa.

El alcalde Eduardo Pozos Pérez indicó que la zona, que representa uno de los mayores atractivos visuales de la región, ha sido objeto de pláticas recientes entre el Ayuntamiento y la Comisión Federal de Electricidad (CFE), buscando establecer los protocolos necesarios para un acceso seguro y ordenado.

El edil informó que tras una reunión productiva con el superintendente regional de la CFE, el siguiente paso será coordinar esfuerzos con el delegado estatal de dicha comisión y con las autoridades del Gobierno de Veracruz.

La prioridad de la administración municipal, conocida como la gestión de «Lalo Pozos», es garantizar que la apertura sea técnicamente viable y que cuente con las medidas de seguridad pertinentes para evitar aglomeraciones que pudieran poner en riesgo la integridad de los turistas o la infraestructura del sitio.

Para asegurar que Xico ofrezca su mejor rostro durante el periodo vacacional, se ha convocado a una mesa de trabajo interinstitucional donde participarán las direcciones de Protección Civil, Seguridad Pública, Vialidad, Turismo y Cultura.

Este equipo diseñará un plan operativo que incluye el embellecimiento de espacios públicos y la logística de atención al visitante, trabajando de la mano con los prestadores de servicios locales para que la estancia de los turistas nacionales y extranjeros sea placentera y segura.

La confianza en una alta afluencia para Semana Santa se sustenta en los resultados recientes de eventos locales, como el Festival del Tamal, que superó todas las expectativas al congregar a más de 10 mil asistentes y registrar la venta de más de 40 mil piezas de este platillo tradicional.

Pozos Pérez destacó que la llegada de visitantes no solo es regional, sino que el municipio está captando la atención de turistas de otros estados e incluso del extranjero, lo que reafirma la necesidad de habilitar espacios emblemáticos como el mirador de Texolo.

Con estas acciones, el Ayuntamiento de Xico busca no solo reactivar la economía local a través del turismo, sino también preservar y difundir el patrimonio natural de la zona mediante una gestión responsable y coordinada con las instancias federales.