Sheinbaum y Gertz desmienten que marino suicidado tenga que ver en Huachicol Fiscal

septiembre 9, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal general de la República, Alejandro Gertz Manero, subrayaron que el Capitán de Navío Abraham Jeremías Pérez Ramírez, quien fue encontrado sin vida este lunes, no estaba involucrado en las investigaciones por huachicol fiscal dentro de la Secretaría de Marina (Semar).

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum expresó su solidaridad con la familia del marino y enfatizó que no existe evidencia que lo relacione con el proceso judicial que derivó en la detención de 14 personas, entre ellas, un vicealmirante de la Marina.

“Lamentamos mucho la muerte de este marino, nuestro apoyo y solidaridad a la familia. No hay certeza de que él estuvo involucrado en este proceso”, afirmó la mandataria, al tiempo que reconoció la colaboración de la Armada de México en las pesquisas.

El fiscal Gertz Manero reforzó este señalamiento al explicar que el fallecimiento del capitán corresponde a un asunto de carácter personal y no tiene relación con los delitos de delincuencia organizada ni con el tráfico ilegal de combustibles que investiga la FGR.

“Ese es un hecho que no es un delito federal, es una situación totalmente de orden personal a la que debemos de tener un gran respeto. Estamos esperando la información de lo que ocurrió. Debo decirle que esa persona no estaba vinculada con ninguno de los casos que estamos llevando, entonces es un asunto de otra naturaleza”, aclaró.

Sheinbaum explicó que la indagatoria inició en marzo pasado, cuando se detectó en Altamira, Tamaulipas, un buque que ingresó con permisos de importación de químicos, pero que en realidad transportaba diésel.

Ese hallazgo permitió rastrear pipas, depósitos y rutas de distribución ilegal, lo que condujo a la captura de altos mandos navales.

La presidenta destacó que, aunque algunos elementos se corrompieron, la Marina actuó con transparencia y coadyuvó con la FGR para esclarecer el caso.

Subrayó que se trata de un ejemplo de la política de “cero impunidad” frente a la corrupción, sin que ello afecte el prestigio de la institución.