Permanente ratifica a Gertz como embajador en Reino Unido

enero 26, 2026

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Este lunes, la Comisión Permanente del Congreso de la Unión aprobó la ratificación de Alejandro Gertz Manero como embajador de México en el Reino Unido de la Gran Bretaña e Irlanda del Norte y ante los organismos internacionales con sede en ese país, en una sesión que duró escasos 27 minutos. ￼

La aprobación se dio tras la renuncia de Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR), presentada a finales de noviembre de 2025, para aceptar la invitación de la presidenta Claudia Sheinbaum de representar a México en ese importante puesto diplomático. ￼

Minutos después de rendir protesta como embajador, Gertz Manero sostuvo un breve diálogo con el líder de la bancada del PRI en San Lázaro, @rubenmoreiravdz, y posteriormente salió del salón de sesiones de la Cámara de Diputados sin ofrecer declaraciones a los medios de comunicación. ￼

La ratificación por parte de la Permanente se realizó de forma expedita, con el beneplácito de la mayoría de los legisladores presentes, y sin prolongados debates públicos.

En los últimos días, Gertz Manero compareció ante la Comisión de Asuntos Políticos e Internacionales de la Permanente, como parte del proceso previo a la ratificación, en una sesión donde los medios no tuvieron acceso, aunque fue transmitida por el Canal del Congreso. ￼

Durante esa comparecencia, el exfiscal defendió su trayectoria y aseguró que su designación representa un “cambio en su vida pública” tras décadas en funciones de procuración e impartición de justicia. ￼

No obstante, también surgieron críticas de algunos legisladores de oposición, como el senador Luis Donaldo Colosio Riojas, quien cuestionó la rapidez del proceso y la experiencia diplomática de Gertz Manero para ocupar un cargo estratégico como la Embajada de México en Londres.