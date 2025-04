El martes habrá resultados de peritajes en el Rancho Izaguirre: Gertz Manero

abril 22, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- Como prometió hace unos días, el martes próximo se darán a conocer los resultados de los peritajes sobre los hallazgos en Teuchitlán.

Así lo confirmó esta mañana el fiscal General de la República, Alejandro Gertz Manero, el cual adelantó que este también incluirá resultados de laboratorio y algunos otros estudios.

“Vamos a poderles dar cuenta ya de la opinión técnica de los laboratorios de la Universidad y todas las coincidencias con nuestros peritajes respecto a la situación de los posibles actos de fuego en ese lugar. Vamos a darles también un resumen por escrito de los dictámenes que tenemos al respecto porque es un tema que es delicado y que yo sí quisiera que hubiera una absoluta transparencia.

También se le interrogó sobre si ya había concluido o no la FGR la investigación en el lugar.

¿Ya se concluyó esta investigación, entonces?

“No, no, no, no, la investigación sigue”, respondió

A la fecha, señaló, hay 14 personas judicializadas por estos hechos.

Por otro lado, indicó que a finales de este mes dará acceso a los buscadores de desaparecidos a las prendas que fueron encontradas en el rancho Izaguirre, las cuales fueron ya clasificadas y etiquetadas.