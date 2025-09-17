FGR tiene obligación de investigar a fondo huachicol fiscal: Sheinbaum

septiembre 17, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum destacó este miércoles que la Fiscalía General de la República (FGR) tiene la obligación de investigar a fondo el caso de huachicol fiscal relacionado con la Marina, tras la detención de personas involucradas en el presunto tráfico de combustible ilícito.

En conferencia, la mandataria señaló que los operativos de investigación comenzaron en marzo de este año, cuando un buque llegó al puerto de Tampico y la propia Marina, junto con aduanas, detectó irregularidades que derivaron en la denuncia formal y en la investigación correspondiente.

“Pero, que la Fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a fondo de quiénes más estuvieron involucrados, cuántas empresas estuvieron involucradas, porque ya no están llegando buques, evidentemente, con combustible ilícito. ¿Qué empresas compraban ese combustible ilícito? Entonces, es muy importante lo que se está haciendo y que no hay impunidad, muy importante, porque en el momento en que se conoce no hay impunidad”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta subrayó que, frente a especulaciones sobre presunta implicación de otras figuras políticas, incluido el ex presidente López Obrador, lo importante es la integridad de las investigaciones:

“Lo que sí podemos decir es que el presidente López Obrador es un hombre íntegro, eso lo sabe el pueblo de México. La fiscalía tiene la obligación de investigar y llegar a fondo sobre quiénes más estuvieron involucrados y qué empresas participaron en la compra de combustible ilícito”.

Sheinbaum resaltó que, gracias a estos operativos, ya no se detectan buques con combustible ilícito y que no habrá impunidad: “En el momento en que se conoce un ilícito, no hay impunidad”, dijo.

Además, recordó que en el sexenio pasado hubo muchísimas detenciones por huachicol, aunque el seguimiento y sanción de los responsables es clave para fortalecer las instituciones.

La mandataria calificó de “valientes e íntegros” a los secretarios de Marina y de la Defensa, así como a todos los miembros de las Fuerzas Armadas, quienes participan en estas investigaciones que buscan garantizar la legalidad y la transparencia en el manejo de combustible en el país.