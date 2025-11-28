FGR necesita una “transformación”: Sheinbaum

noviembre 28, 2025

Carlos Guzmán | Corresponsal CDMX.- La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó este viernes que la Fiscalía General de la República (FGR) necesita una “transformación” orientada a la transparencia y al fortalecimiento institucional, justo en el contexto de la inminente designación de un nuevo titular tras la renuncia de Alejandro Gertz Manero.

“Yo pienso, y es una opinión personal, que la Fiscalía requiere también de una transformación para el bien de México, que sea más transparente”, expresó.

Señaló que corresponderá a quien resulte nombrado por el Senado definir un plan de trabajo claro y abierto al escrutinio público.

“Ya que nombre el Senado, podrá presentar su plan de trabajo y ahí se podrán hacer las preguntas correspondientes”, añadió.

La mandataria adelantó que el gobierno federal no impondrá directrices al próximo fiscal o fiscala, pero sí compartirán temas de atención prioritaria desde el Gabinete de Seguridad.

Entre ellos, destacó el combate al contrabando de combustible, un delito que —subrayó— requiere continuidad en las investigaciones y procesos judiciales: “Es muy importante que continúen todas las investigaciones y que quien esté en las carpetas de investigación se lleve a la justicia”.

Sheinbaum apuntó que también se insistirá en avanzar en los ejes de “cero impunidad”, particularmente en delitos de alto impacto, casos vinculados a generadores de violencia y crímenes de cuello blanco.

