EU levanta la alerta de seguridad para México tras violencia por muerte de “El Mencho”

febrero 24, 2026

La Embajada de Estados Unidos en México indicó que “ya no se insta a los ciudadanos estadounidenses a refugiarse en sus hogares”, luego de los hechos de violencia registrados en Jalisco y otros estados del país, tras al abatimiento de Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho.

“El transporte público y los negocios continúan volviendo a sus operaciones normales luego de una operación policial que tuvo lugar el 22 de febrero” que terminó con la muerte del líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informó la Embajada estadounidense en un comunicado.

Sin embargo, se refirió que el personal del Gobierno estadounidense en Guadalajara, Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán y Tijuana está sujeto a toque de queda nocturno. Mientras que su personal en Jalisco y en Monterrey, Nuevo León, ha recibido instrucciones de permanecer dentro de sus áreas metropolitanas.

Respecto a los vuelos en Guadalajara, la representación diplomática afirmó que estos se han normalizado y que muchas aerolíneas tienen vuelos adicionales programados para este martes 24 de febrero en Puerto Vallarta. Ambos aeropuertos son seguros y cuentan con servicios.

Sobre la situación en carreteras, se indicó que no hay reportes de cierres de carreteras ordenados por las autoridades locales, aunque algunas vías en Jalisco (incluyendo entre Guadalajara y Puerto Vallarta) aún no están completamente reabiertas.

Ante la situación en el país, la Embajada y los Consulados de Estados Unidos en México recomiendan las siguientes acciones:

• Consulte con su aerolínea para confirmar el estado y el horario de su vuelo.

• Si necesita volver a reservar su vuelo, hágalo antes de llegar al aeropuerto o anticipe largas filas y calcule tiempo adicional.

• Monitoree los medios locales para obtener actualizaciones.

• Siga las instrucciones de las autoridades locales y, en caso de emergencia, llame al 911.

• Mantenga a sus familiares y amigos informados de su ubicación y bienestar por teléfono, mensajes de texto y redes sociales.