Falleció Enrique Levet Gorozpe, líder sindical de la UV

diciembre 6, 2025

Redacción. Xalapa, Veracruz. Este sábado se reportó el fallecimiento de Enrique Levet Gorozpe, secretario general del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Veracruzana (Fesapauv), víctima de un infarto.

Papo, como era conocido en el ámbito político, académico y sindical del estado de Veracruz, fue un líder sindical muy relevante para la Universidad Veracruzana, quien representó por más de 25 años los intereses del personal de la máxima casa de estudios.

La familia de Levez Gorozpe confirmó la noticia a través de las redes sociales, con lo que diversas figuras del ambiente público del estado han mostrado sus condolencias.