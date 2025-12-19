Fallas recurrentes en cajeros de CFE en Plaza Ánimas desatan quejas entre usuarios

diciembre 19, 2025

Juan David Castilla/Xalapa. Usuarios de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) manifestaron su inconformidad ante las constantes fallas técnicas que presentan los cajeros automáticos, conocidos como CFE Máticos, ubicados en la plaza comercial Las Ánimas.

La falta de operatividad de estos equipos ha transformado un trámite sencillo en una pérdida de tiempo constante para los ciudadanos que acuden a liquidar sus recibos de energía eléctrica.

Según los testimonios recabados en el lugar, la problemática no es un hecho aislado, sino una situación que se repite casi a diario. Con frecuencia, uno o dos de los equipos quedan fuera de servicio de manera simultánea, lo que reduce drásticamente la capacidad de atención en una de las zonas comerciales con mayor afluencia en la capital veracruzana.

Esta deficiencia se agudiza durante los periodos de vencimiento de los recibos, cuando las filas se prolongan y los tiempos de espera se vuelven excesivos.

La frustración de los contribuyentes aumenta al señalar que, en múltiples ocasiones, tras haber esperado turno durante varios minutos, los cajeros se bloquean o se apagan repentinamente, obligando a las personas a retirarse sin haber concretado el pago. Para los afectados, esto es una evidencia clara de que existe un abandono en las tareas de mantenimiento y una falta de actualización de los dispositivos, los cuales parecen haber superado su vida útil ante la demanda actual.

Ante este panorama, la ciudadanía hizo un llamado enérgico a la CFE para que deje de ignorar estas deficiencias. Los usuarios exigen que la empresa productiva del Estado realice reparaciones profundas y modernice los CFE Máticos con tecnología más confiable.

El objetivo, señalaron, es garantizar un servicio eficiente que esté a la altura de las tarifas que cobran, evitando que el cumplimiento de una obligación se convierta en un calvario cotidiano por el mal estado de la infraestructura.