Estos son los encontronazos del Papa León XIV contra Trump

mayo 9, 2025

Redacción/Xalapa. Con su primer discurso ante los feligreses, el Papa León XIV dejó a la vista su vocación por la integración muticultural así como sus esfuerzos por llevar un mensaje alentador a la población migrante que enfrenta días complicados.

Pero el mensaje del nuevo papa no se ha quedado solamente en discursos, pues ha tomado una postura confrontativa ante las políticas antimigratorias del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump y su vicepresidente J.D. Vance. Tan pronto Trump dejó clara su política contra migrante, Prevost escribió en su cuenta de X, el 3 de Febrero del presente año, «J.D. Vance se equivoca: Jesús no nos pide que clasifiquemos nuestro amor por los demás». JD Vance is wrong: Jesus doesn't ask us to rank our love for others https://t.co/hDKPKuMXmu via @NCRonline— Robert Prevost (@drprevost) February 3, 2025

Además, en un artículo publicado en la National Catholic Reporter, rechazó los comentarios del vicepresidente donde aludía que la política antiimigratoria del gobierno de los Estados Unidos estaba inspirada en la doctrina católica. J.D. Vance interpreta el «ordo amoris» (orden del amor) como una declaración de amor y caridad que privilegia a la familia y a los conciudadanos, dejando a los extranjeros de lado.

Estas postura fue criticada por el Papa Francisco en sus últimos días, y el entonces cardenal, Robert Prevost, compartió la postura del Papa. Misma crítica que Prevost ya hacía desde el anterior mandato de Trump, al clasificar a los extranjeros como «malos hombres». Insitió en que usar estos términos resultaba racista y no aportaba a la solución pacífica de los problemas migratorios internacionales.

Cardinal Dolan: Why Donald Trump’s anti-immigrant rhetoric is so problematic http://t.co/GVEbTbOVwu — Robert Prevost (@drprevost) July 31, 2015

Así, desde su cuenta de X, el Papa León XIV, ha sostenido una postura por dar apertura a los migrantes y tratarlos bajo los derechos humanos que son universales a todos los seres humanos, sin distinguir nacionalidad alguna. En este sentido, es congruente con los preceptos de su orden -los agustinos- y con su origen.

Como ya se sabe a estas alturas, Prevost es de nacionalidad estadounidense; sin embargo, tiene un origen meztizo, pues su padre tiene asencia tanto italina como francesa y su madre es de origen español. Durante su formación dentro del seno de la orden agustina, recibió una formación de misionero, por lo que tuvo una larga estancia en el Perú, donde aprendió a dominar el español y se dedicó a atender las necesidades de su feligresía.

Fiel a sus ideales, hasta su último día como cardenal, fue crítico con Trump, reposteando un mensaje crítico del cardenal Rocco Palmo donde se cuestiaba el servilismo de Bukele al ofrecerle al Salvador como un lugar donde podría encarcelar a migrantes.

Al elegirlo, la iglesia católica deja en claro que busca, através de León XIV, difundir un mensaje católico que atienda una de las principales problemáticas que aqueja a nuestro tiempo y en especial a los católicos de todos los países, por lo que se espera una política activa por parte del Pap, así como el apoyo a los más desfavorecidos en esta situación.